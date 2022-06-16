Шарль Леклер: «Не перестану верить в титул, пока есть математические шансы. Вижу себя чемпионом в конце года»

Пилот «Феррари» рассказал о отношении к чемпионству в «Формуле-1» в 2022 году.

«Не перестану верить, пока есть математические шансы. В конце года я вижу себя чемпионом мира.

Я уверен в команде. Надо решить проблемы, а скорость у нас есть. В этом сезоне мы действительно в борьбе, нужно просто сосредоточиться на своих выступлениях и разобраться с трудностями как можно скорее. Нынешний чемпионат важен, это хороший шанс добиться успеха.

Когда мы здорово выступаем, вокруг слишком много позитива, а когда дела идут плохо, чересчур много негатива. Необходимо найти баланс», – заявил Леклер в интервью la Repubblica.

Шарль также ответил на вопрос, не завидует ли он своему конкуренту из :

«Нет, и я не думаю, что он в чем-либо завидует мне. Мы два разных пилота. Я сосредоточен на том, чтобы быть лучшей версией себя и не хотел бы стать кем-то еще».

Леклер набрал 116 очков в 2022 году и занимает третью строчку в таблице, у Ферстаппена 150 баллов.

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