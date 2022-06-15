Макс Ферстаппен о неудачах в начале сезона: «После двух сходов оказался в 47 очках позади лидера – и подумал, что все кончено»

Пилот признал, что после двух сходов в начале сезона думал о том, что лишился шансов в борьбе за титул.

«Когда мы поняли, что наша машина весьма конкурентоспособна, я сразу подумал: мы будем участвовать в борьбе за титул. Однако после двух сходов (в Бахрейне и Австралии) я оказался где-то в 46-47 очках позади лидера.

И вот тогда я подумал: все кончено, у нас ничего не получится. Ну или что как минимум нам понадобится очень много времени, чтобы догнать соперников. Однако буквально через три гонки все перевернулось и теперь уже мы лидируем с преимуществом. И это здорово. Но мы прекрасно понимаем, что ситуация очень быстро может измениться вновь.

Мы должны сосредоточиться именно на надежности. Потому что даже два схода – это уже очень много. Ты можешь быть сколько угодно быстр, но если в итоге ты не доедешь до финиша, толку от этого не будет», – рассказал Ферстаппен.

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