Макс Ферстаппен: «Надеюсь, мы сможем надавить на «Феррари» и получить преимущество»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«В прошлом году я тоже стартовал третьим и эта стартовая позиция оказалась для меня несчастливой. Но если у вас есть хороший темп, на самом деле все остальное не так важно – вы все равно окажетесь в лидерах.

Однако по скорости на одном быстром круге нам снова не хватило чуть-чуть темпа, не хватило идеального баланса машины, который хотелось бы видеть на трассе городского типа, чтобы иметь возможность атаковать на максимуме при абсолютной уверенности в себе.

Когда же ты не чувствуешь оптимальный баланс – тебе становится тяжелее. У нас же были проблемы с балансом по ходу всего уик-энда. Так что да, немного досадно, что все так вышло. Но я думаю, что в завтрашней гонке мы в любом случае сможем немного стабилизировать ситуацию. И, надеюсь, как команда сможем надавить на «Феррари», и, опять же надеюсь, получить преимущество», – рассказал Ферстаппен.

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