Стролл разбил болид в квалификации к Гран-при Азербайджана. Ланс дважды столкнулся с барьерами

Гонщик досрочно завершил выступления в квалификации к .

Стролл дважды дошел до контакта с ограждениями: сначала столкнулся с барьерами и, по всей видимости, повредил переднее антикрыло, а затем решил не заезжать в боксы, начал новый круг и врезался в стену во втором повороте.

Ланс показал 19-е время в первом сегменте квалификации.

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