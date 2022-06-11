Стролл разбил болид в квалификации к Гран-при Азербайджана. Ланс дважды столкнулся с барьерами

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Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл досрочно завершил выступления в квалификации к Гран-при Азербайджана.

Стролл дважды дошел до контакта с ограждениями: сначала столкнулся с барьерами и, по всей видимости, повредил переднее антикрыло, а затем решил не заезжать в боксы, начал новый круг и врезался в стену во втором повороте.

Ланс показал 19-е время в первом сегменте квалификации.

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