Гэри Андерсон: «Посоветовал бы Шумахеру не переживать и возвращать уверенность без лишних рисков»

Бывший технический директор Гэри Андерсон дал совет .

Шумахер попал в аварию на , а до этого пропустил гонку в Саудовской Аравии после инцидента в квалификации.

«Без сомнения, ситуация становится все хуже и хуже. Его напарник и ориентир выдает очень сильные выступления. Не проходит и сессии, в которой Кевин выпадал бы из борьбы за какие-либо места.

Мику нужно освоиться и вернуть уверенность. В Монако он пережил весьма трудный день – он всего на десять сантиметров отклонился от траектории. Можно ли простить такую ошибку? Пожалуй, да – обстоятельства были очень и очень тяжелыми.

Стоит чуть отступить, сказать себе: «Мне нужно вернуть уверенность в ближайших гонках. Пусть разбирается Кевин, а я просто сделаю все возможное, но не стану слишком закапываться». Ведь чтобы финишировать первым, сперва нужно финишировать.

Когда ты молод, легко поддаться давлению. Я уверен, вокруг есть люди, которые могут обсудить это с ним. Ходило столько шума по поводу потенциального перехода в в долгосрочной перспективе, что Мик мог позволить себе лишь отличные выступления.

Я бы положил руку ему на плечо и посоветовал: «Не переживай из-за этого, парень, просто делай все возможное ради возвращения уверенности и не бери на себя лишние риски – тогда, может, ты вернешься туда, где должен находиться». Но, полагаю, необходимо время, чтобы оправиться от аварий и плохой прессы», – считает эксперт The Race.

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