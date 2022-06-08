Гран-при Азербайджана-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь восьмого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Азербайджана.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на городской трассе в Баку покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Баку

10-12 июня 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:00 ☀️💨

2-я практика: 17:00 ☀️💨

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 14:00 ☀️

Расписание заездов «Формулы-2»

Пятница

Практика: 11:35

Квалификация: 15:30

Суббота

1-я гонка: 12:30

Воскресенье

2-я гонка: 10:05

время московское

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