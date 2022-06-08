Гран-при Азербайджана-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь восьмого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Азербайджана.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на городской трассе в Баку покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Баку
10-12 июня 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 14:00 ☀️💨
2-я практика: 17:00 ☀️💨
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 14:00 ☀️
 
Расписание заездов «Формулы-2»
 
Пятница
 
Практика: 11:35
Квалификация: 15:30
 
Суббота
 
1-я гонка: 12:30
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 10:05
 
время московское
 

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