Карлос Сайнс: «Леклер выжимает все из своей «Феррари», я стараюсь где-то копировать его действия»

Пилот «Феррари» рассказал о хороших отношениях с напарником, несмотря на то, что испанец и в этом сезоне стали прямыми конкурентами в борьбе за победы и потенциально за чемпионский титул.

При этом Леклер обыгрывает Сайнса со счетом 2-0 по победам в Гран-при и 5-0 по поулам. В общем зачете Леклер занимает вторую строчку (116 очков), а Сайнс пятую (83 очка).

«Если говорить об отношениях как напарников, то у нас все очень стабильно, если не еще лучше. Так что в целом пока все хорошо. Шарль отличный парень, мы относимся друг к другу со взаимным уважением, что помогает улучшить рабочие отношения.

Шарль здорово поработал и отлично адаптироваться к новому болиду и новому регламенту. Он выжимает все из своей «Феррари» – я тоже стараюсь этого добиться и в определенном смысле где-то копирую его действия. Мы хорошо сработались и неплохо ладим – мы вместе с командой работаем в одном направлении, а это всегда важно.

Шарль выступает на очень высоком уровне, устанавливает действительно впечатляющие времена на круге, демонстрирует впечатляющий пилотаж. Мне остается только восхищаться этим и стараться копировать какие-то вещи, а некоторые вещи адаптировать под себя, чтобы стать быстрее. Да, иногда ты оказываешься в такой ситуации – и как пилоту тебе нужно просто пройти через это, принять этот вызов и стать лучше», – рассказал Сайнс.

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