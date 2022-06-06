Чжоу Гуаньюй: «Хотелось бы увидеть победу Леклера в чемпионате»

Пилот рассказал, что считает фаворитом в борьбе за титул.

«Честно говоря, мне бы хотелось увидеть победу Шарля Леклера. Хотя я думаю, что в данный момент «Ред Булл» смотрится очень сильно. Они становятся все сильнее, так что «Феррари» будет непросто, но мне бы хотелось, чтобы каждый год у «Ф-1» был новый чемпион. Шарль мой хороший друг в паддоке, мы часто общаемся, так что я поставлю на него.

В целом же в этом году «Феррари» и «Ред Булл» удалось явно оторваться от остальных. И мне кажется, что такая борьба – это лучше, чем то, что было два года назад. Помню как смотрел гонки и тогда постоянно побеждал «Мерседес», зачастую делая дубль. Сейчас интереснее», – рассказал Чжоу.

У «Феррари» не хватит денег на весь год. «Ред Булл» и «Мерседес» тоже паникуют – инфляция бьет по «Ф-1»

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