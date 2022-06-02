Джолион Палмер: «Албона следовало оштрафовать за задержку «Феррари», Латифи посторонился при первой возможности»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал, нарушали ли правила гонщики на Гран-при Монако.

Пилоты «Феррари» потеряли время после пит-стопов: оказался за , – за Николасом Латифи. Из-за ошибок со стратегией и задержки за круговым Леклер опустился с первого места на четвертое, Сайнс остался вторым.

«Сайнс ехал за Латифи на протяжении круга и не мог использовать скорость «Феррари». Из-за этой потери времени Карлос упустил победу на Гран-при Монако. Если говорить о Латифи, то в Монако пропускать болиды очень трудно. Можно сказать, он посторонился при первой возможности.

В отличие от Алекса Албона, которого следовало оштрафовать за целый круг задержки Шарля Леклера на промежуточных шинах. Леклер потерял три секунды перед вторым пит-стопом и оказался бы как минимум впереди , – считает Палмер.

«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

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