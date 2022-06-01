Алонсо не до конца восстановился после аварии в Австралии: «Болит сейчас все – кости, связки, сухожилия»

Пилот «Альпин» рассказал, что из-за плотности календаря у гонщиков почти не остается времени на то, чтобы восстанавливаться после повреждений и возвращать себе оптимальную форму.

В Монако журналисты заметили Алонсо с бандажными лентами на обоих запястьях, на что испанец объяснил, что пока до конца так и не восстановился после аварии в квалификации к .

«Да, это еще с Гран-при Австралии. Кости, связки, сухожилия – болит сейчас все. На восстановление мне нужно 2-3 месяца, операцию сейчас провести невозможно. Так что да, сделать ничего нельзя. Только стараться нормально отдыхать.

К сожалению для меня, гонки проводят минимум каждые две недели, так что я буду стараться просто отдыхать и восстанавливаться дома. Но на это уйдет пара месяцев», – рассказал Алонсо.

Также испанца спросили, что он думает о возможности все-таки сделать операцию, ведь в теории за рулем болида его может заменить :

«Да, такое возможно. Но нам ведь все-таки нужно зарабатывать очки (смеется)».

Алонсо ехал Гран-при Монако на 4 секунды медленнее нормальной «Ф-1», расстроил Хэмилтона, но набрал очки. Зачем Фернандо так тащился?

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