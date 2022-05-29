Макс Ферстаппен: «Очень рад за Переса, мы можем быть очень довольны как команда»

Пилот подвел итоги Гран-при Монако, на котором занял третье место.

«Разумеется, после вчерашних красных флагов и заблокированной трассы сегодня я старался сделать все, что могу. Как команда мы очень хорошо сработали в плане стратегии, сумев за счет этого опередить «Феррари». И как команда можем быть очень довольны этой гонкой. Которая вышла очень напряженной и хаотичной.

К счастью, ничего действительно безумного так и не случилось – ну, разумеется, за исключением аварии Мика Шумахера. И мы рады, что с ним все в порядке. Потрясающая победа для Чеко, я очень за него рад», – рассказал Ферстаппен.

Перес выиграл Гран-при Монако, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки

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