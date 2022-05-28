Кристиан Хорнер об аварии Переса: «Не думаю, что мы могли выиграть поул, Леклер смотрелся очень мощно»

Руководитель подвел итоги квалификации к , прокомментировав окончание сессии из-за красных флагов после аварии .

«Не думаю, что сегодня мы могли выиграть поул, Шарль смотрелся очень мощно. Поздравляю его, ведь мы бы все равно не смогли побить время Шарля. Просто досадно, что все так закончилось, ведь я думаю, что оба наших пилота могли бы немного улучшить свое время.

Макс точно шел со значительным опережением своего предыдущего графика, но что поделать, иногда такое случается.

Чеко тоже был хорош на протяжении всего уик-энда, и 3 и 4 место – это по-прежнему неплохой результат. Просто жаль, что все так сложилось. К тому же, завтра в дело может вмешаться погода. Мы немного расстроены тем, что не пробились на первый ряд стартовой решетки, но мы будем бороться», – рассказал Хорнер.

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