Лого Сенны будет присутствовать на болидах «Макларена», начиная с Гран-при Монако

«Макларен» объявил о размещении логотипа Айртона Сенны на болидах.
Лого появилось на MCL36 перед Гран-при Монако. Оно будет присутствовать на машинах на постоянной основе.
Знак в виде буквы S являлся частью ливреи «Уильямса» в 1995-2021 годах. За коллектив из Гроува Сенна выступал в последний сезон карьеры – в 1994 году.
За «Макларен» Айртон выиграл 35 гонок и трижды становился чемпионом «Формулы-1». В Монако Сенна побеждал шесть раз – больше, чем любой другой пилот в истории.
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