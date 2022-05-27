Лого Сенны будет присутствовать на болидах «Макларена», начиная с Гран-при Монако

«Макларен» объявил о размещении логотипа Айртона Сенны на болидах.

Лого появилось на MCL36 перед . Оно будет присутствовать на машинах на постоянной основе.

Знак в виде буквы S являлся частью ливреи «Уильямса» в 1995-2021 годах. За коллектив из Гроува Сенна выступал в последний сезон карьеры – в 1994 году.

За «Макларен» Айртон выиграл 35 гонок и трижды становился чемпионом «Формулы-1». В Монако Сенна побеждал шесть раз – больше, чем любой другой пилот в истории.

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Фото: ютуб-канал команды «Макларен»