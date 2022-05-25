У компании Aramco есть опция выкупить 10 процентов акций команды «Астон Мартин»

Компания Aramco может стать совладельцем .

Как стало известно The Race, в контрактных документах указано, что у Aramco есть возможность воспользоваться опцией и выкупить вплоть до 10% акций команды.

Компания Aramco стала спонсором и стратегическим партнером «Астон Мартин» перед началом сезона-2022, а соглашение рассчитано на несколько лет.

Феттелю выдали копию «Ред Булл» – а он все равно остался в пятерке худших. Реакция Себа – «Да ты прикалываешься»!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram