Макс Ферстаппен о проблеме галопирования: «Можно просто увеличить дорожный просвет – хотя придется пожертвовать скоростью»

Пилот поделился мнением о проблеме с галопированием болидов, из-за которой в том числе страдают гонщики.

Наибольшие опасения за здоровье пилотов из-за необычной нагрузки высказывали Джордж Расселл («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»).

«Мне кажется, что все довольно просто. Вы можете просто увеличить дорожный просвет, подняв заднюю часть машины. И проблема исчезнет. Но ради этого придется пожертвовать потерей скорости.

Если поднять машину, увеличив дорожный просвет, все становится нормально. Каждый решает сам. Да, галопирование – это не здорово. Однако опуская машину, снижая дорожный просвет, вы улучшаете свое время на круге. То есть управлять болидов в таких условиях все равно можно, хоть и при не лучших ощущениях», – рассказал Ферстаппен.

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?

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