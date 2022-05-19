Макс Ферстаппен: «Не стал бы давать совет себе в юности – не допуская ошибки, ты ничему не научишься»

Пилот рассказал, что не стал бы ничего менять в том, как развивалась его карьера.

«Если бы у меня была возможность сейчас дать совет самому себе в юности, я бы не стал этого делать. Не стал бы давать никаких советов. Да, я бы сделал все то же самое еще раз, ведь чтобы стать лучше, тебе порой нужно ошибаться.

Если совсем юный Макс Ферстаппен не допустил бы все эти ошибки, то не научился бы на это опыте. Чтобы чему-то научиться, нужно допустить ошибку и извлечь из этого урок. Кто-то может хоть сто раз сказать тебе не допускать какую-то ошибку, но ты все равно будешь ошибаться, и это хорошо. Потому что такие моменты могут сделать тебя лучше», – рассказал Ферстаппен.

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