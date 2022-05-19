Экс-главный механик «Макларена»: «Люди не хотели работать с болидом Хэмилтона в 2007-м и ждали результатов от Алонсо»

Марк Пристли сообщил об ожиданиях «Макларена» от и Фернандо Алонсо в 2007 году.

В то время Пристли занимал пост главного механика команды. По итогам сезона новичок «Формулы-1» Хэмилтон победил действующего двукратного чемпиона мира, однако обоим напарникам не хватило по одному очку до титула.

«Механики и инженеры ссорились в борьбе за право работать с машиной Фернандо. Люди не хотели заниматься болидом Льюиса Хэмилтона, потому что не ожидали от него многого в первом сезоне. Механики и инженеры стремятся завоевать титул так же сильно, как и гонщики, поэтому лучшим шансом было сотрудничество с действующим чемпионом. Во всяком случае, мы так считали.

Фактически все ожидали больших результатов именно от Фернандо – особенно после того, как мы поняли, что машина получилось быстрой», – сказал Пристли в подкасте Pitlane Life Lessons.

Пристли поделился мнением о внутренних конфликтах в «Макларене»:

«Оба гонщика пытались захватить контроль над командой. Это происходило из-за многих причин. «Макларен» очень плохо справился с ситуацией. Мы впервые за многие годы наблюдали такую динамику между пилотами.

Управляли очень неудачно – не только гонщиками, но и их бригадами, которые, разумеется, тяготели к своим пилотам. Это разделяло команду. Я бы сказал, что именно по этой причине мы проиграли чемпионат, хотя у нас была подходящая машина, гонщики и специалисты. имел все шансы победить – тем не менее, коллектив не показывал всю силу, не работал в одном направлении. Посередине команды пролегал гигантский разлом».

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