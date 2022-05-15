Жан-Эрик Вернь: «Если Ферстаппен придет в «Формулу Е», то не будет непобедимым»

поделился мнением об отличиях между «Формулой-1» и «Формулой Е».

Вернь, в прошлом выступавший в «Ф-1» за «Торо Россо», уже давно перешел в «Формулу Е» и является одним из наиболее успешных гонщиков в ее истории, став двукратным чемпионом.

«Иногда ты побеждаешь, но на самом деле ты все равно не уверен в том, что все идет как надо. А порой ты проигрываешь и тоже не понимаешь, что же именно пошло не так.

Секрет в том, чтобы сосредоточиться на себе и выжать максимум из имеющихся возможностей. И это тяжелый труд. Мы проводим очень много времени, работая на базе команды вместе с инженерами, и очень много времени проводим на симуляторах.

Сейчас я работаю намного больше, чем во времена выступлений в «Формуле-1». И я также знаю, что гонщики «Формулы Е» проводят на симуляторах намного больше времени в сравнении с пилотами из других серий».

Также Вернь уверен, что смог бы победить , если бы тот перешел в «Формулу Е»:

«Если я сейчас попробую побороться с Максом в «Формуле-1» – я должен быть честен, у меня не получится его победить. Сейчас он, очевидно, выступает в «Ф-1» на высочайшем уровне. Но если Макс придет в «Формулу Е», то он не будет непобедимым. Смогу ли я победить Макса? Уверен в этом (смеется)».

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