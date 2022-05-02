Гельмут Марко: «Норрис – единственный гонщик в одной лиге с Ферстаппеном и Леклером»

Советник Гельмут Марко уверен, что титул 2022 года разыграют два пилота.

По мнению Марко, соперничать с Максом Ферстаппеном и пилотом Шарлем Леклером мог Ландо Норрис, однако болид не позволяет претендовать на чемпионство.

«На мой взгляд, единственный пилот, который находится в той же лиге по таланту – Ландо Норрис. Но в данный момент в его руках не лучшая техника», – заявил австриец.

Марко не впервые хватит Норриса. В начале года Гельмут заявлял, что Ландо ближе всех к уровню Ферстаппена и гонщика , а «магию Леклера» смог разрушить его напарник Карлос Сайнс.

В Имоле Норрис завоевал первый подиум «Макларена» в сезоне и вышел на шестое место в чемпионате.

Гельмут Марко: «Норрис ближе всех к Хэмилтону и Ферстаппену по уровню»

Леклер впервые не лучший в рейтинге Sports.ru за Гран-при. Звезды Имолы – Ферстаппен и Норрис, суперстабильный Боттас – в топ-3 по сезону

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