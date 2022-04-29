Экс-пилот «Ф-1» Уотсон: «Уверен, Хэмилтону было больно видеть синие флаги и пропускать на круг Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Джон Уотсон выразил сочувствие Льюису Хэмилтону в связи со сложившейся в чемпионате ситуацией.
Хэмилтон в этом сезоне набрал 28 очков и занимает 7 место в чемпионате. При этом на Гран-при Эмилии-Романьи британец выступил не лучшим образом и не попал в топ-10, а также по ходу заезда был вынужден пропустить на круг Макса Ферстаппена.
«Уверен, Льюису Хэмилтону было неловко от того, что Макс Ферстаппен обогнал его на круг. Думаю, этот эпизод принес Максу чувство удовлетворения. Ведь Льюису, уверен, было больно видеть синие флаги – и пропускать вперед человека, который стал чемпионом в прошлом году.
Я сочувствую Льюису. Тяжело оказаться в такой ситуации после того, как в прошлом году из-за нескольких неправильных решений его лишили восьмого титула. И последствия этого глубоко засели в Льюисе.
И дальше будет только хуже, ведь сейчас у «Мерседеса» нет достаточно конкурентоспособной машины, чтобы бороться за титулы и доминировать так, как это было в течение восьми последних лет.
Возможно, там существует решение проблемы «Мерседеса» с машиной. И это решение может быть совсем простым, а может и очень сложным. В любом случае, когда «Мерседес» решит проблемы и сможет соперничать с «Феррари» и «Ред Булл», мы увидим прежнего Льюиса», – рассказал Уотсон.
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