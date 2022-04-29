Экс-пилот «Ф-1» Уотсон: «Уверен, Хэмилтону было больно видеть синие флаги и пропускать на круг Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Джон Уотсон выразил сочувствие в связи со сложившейся в чемпионате ситуацией.

Хэмилтон в этом сезоне набрал 28 очков и занимает 7 место в чемпионате. При этом на -Романьи британец выступил не лучшим образом и не попал в топ-10, а также по ходу заезда был вынужден пропустить на круг .

«Уверен, Льюису Хэмилтону было неловко от того, что Макс Ферстаппен обогнал его на круг. Думаю, этот эпизод принес Максу чувство удовлетворения. Ведь Льюису, уверен, было больно видеть синие флаги – и пропускать вперед человека, который стал чемпионом в прошлом году.

Я сочувствую Льюису. Тяжело оказаться в такой ситуации после того, как в прошлом году из-за нескольких неправильных решений его лишили восьмого титула. И последствия этого глубоко засели в Льюисе.

И дальше будет только хуже, ведь сейчас у «Мерседеса» нет достаточно конкурентоспособной машины, чтобы бороться за титулы и доминировать так, как это было в течение восьми последних лет.

Возможно, там существует решение проблемы с машиной. И это решение может быть совсем простым, а может и очень сложным. В любом случае, когда «Мерседес» решит проблемы и сможет соперничать с «Феррари» и , мы увидим прежнего Льюиса», – рассказал Уотсон.

У Хэмилтона слабейший старт в карьере, он отстает на полкруга от напарника. Соперники и эксперты подкалывают – пора уходить?

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