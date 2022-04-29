Герхард Бергер: «У Сайнса же по-прежнему есть амбиции побороться за статус первого номера – и у «Феррари» может возникнуть проблема»

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Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о текущей ситуации в «Феррари».

Бергер прокомментировал недавние слова Маттиа Бинотто, когда тот заявил, что считает состав пилотов «Феррари» сильнейшим в «Формуле-1».

«В такой ситуации вы будете говорить именно это – вне зависимости от того, что думаете на самом деле. Когда вы только что подписали новый контакт со вторым пилотом, вам нужно подчеркнуть уверенность в своих гонщиках.

Мне кажется, что в «Ред Булл» в этом отношении сложилась более выгодная ситуация. Да, Перес здорово прибавил, но при этом он также всегда был командным игроком. И в отличие от Сайнса прекрасно понимает свою ситуацию.

У Сайнса же по-прежнему есть амбиции побороться за статус первого номера в «Феррари». Да, у него ничего не выйдет, но это другой вопрос. И у «Феррари» может возникнуть с этим проблема, потому что Сайнс пока не готов принять роль второго номера», – рассказал Бергер.

«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

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