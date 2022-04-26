Алекс Албон: «В Имоле выступил так же хорошо, как в Австралии»

Пилот «Уильямса» считает успехом 11-е место в Имоле.

В Австралии Албон принес команде первое очко в сезоне, а на Гран-при Эмилии-Романьи остановился в шаге от топ-10 после старта с 18-го места.

«Если честно, я был очень доволен. Чувствую, что выступление получилось таким же хорошим, как в Мельбурне. Мы показали свой максимум, обогнали соперников на трассе, когда было преимущество по темпу, а когда они стали быстрее, мы смогли удержать позицию.

В этот раз у нас была аэродинамическая конфигурация с низкой прижимной силой – для конкурентов это не так весело, но нам позволило удержаться впереди. У «Уильямса» не быстрейшая машина, зато мы извлекли из нее максимум. Жаль, что не хватило одного места до очков, но это показывает, что мы используем свои шансы. Снова почти сработало», – сказал тайский гонщик.

Албон, возглавлявший «паровозик DRS», в который вошли Пьер Гасли ( ) и ( ), рассказал об обороне от конкурентов:

«Я хотел, чтобы [DRS] разрешили активировать раньше. На протяжении шести или семи кругов я был гораздо быстрее соперников впереди и понимал, что с учетом уровня прижимной силы мы способны тут же обогнать их с помощью DRS.

Я был немного разочарован, что систему не включали. Но, разумеется, когда это произошло, я пожалел!»

Взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы – квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги

Пьер Гасли: «Хэмилтон застрял позади меня, я застрял за «Уильямсом», он за другой машиной – мы так и ехали паровозиком»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram