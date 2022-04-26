Мика Хаккинен: «Ред Булл» нужны и скорость, и надежность, чтобы сражаться с «Феррари». Победа в Имоле была жизненно необходима»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен проанализировал дубль «Ред Булл» в Имоле.

одержал победу на Гран-при Эмилии-Романьи, стал вторым, а пилот «Феррари» уступил место на подиуме из «Макларена» из-за разворота. Хаккинен полагает, что успех окажет существенное влияние на борьбу «Ред Булл» с «Феррари».

«Очень важная победа для Макса. Сходы в Бахрейне и Австралии сильно ударили по старту сезона, поэтому выигрыш был жизненно необходим. «Ред Булл» нужно продемонстрировать и скорость, и надежность, чтобы сражаться с «Феррари».

Победа Макса в спринте стала хорошим заделом, и он полностью контролировал ход Гран-при. Такой уик-энд и был нужен, если он хочет защитить титул. Чеко Перес финишировал вторым – идеальный результат для команды. Как раз то что надо», – уверен Хаккинен.

Финн прокомментировал шестое место Леклера и подиум Норриса:

«В переменных условиях нужно действовать очень осторожно – ошибки тут же аукнутся. Шарль признал, что слишком сильно атаковал, и я могу понять – он пытался оказать максимальное давление на Чеко. Шарлю очень повезло доехать до боксов и заменить носовую секцию. Он легко мог сойти, так что шестая позиция после разворота – это неплохо.

У Шарля по-прежнему существенный отрыв в чемпионате, но ошибка стала напоминанием о том, что невозможно выигрывать каждую гонку. Иногда правильная стратегия – согласиться на второе или третье место.

Ландо Норрис продолжает блестяще выступать за . Подняться на третью строчку ему помог разворот «Феррари», но и на четвертой позиции он ехал здорово, выглядел весьма конкурентоспособно».

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