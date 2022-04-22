Джордж Расселл: «Жаль, что было много красных флагов – «Мерседесу» нужно 3-5 кругов для прогрева шин»

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Джордж Расселл рассказал, почему «Мерседес» смотрится слабее «Альпин» и «Макларена».

В квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи оба гонщика «Мерседеса» не прошли в третий сегмент, в отличие от конкурентов. Расселл отметил, что проблемы с прогревом покрышек и обилие остановок из-за красных флагов не позволили команде продемонстрировать скорость.

«У нас постоянно возникают небольшие проблемы с прогревом шин. Похоже, мы больше других прибавляем на втором [быстром] круге. В Австралии было то же самое, если сравнивать с «Альпин» и «Маклареном».

Они ставят лучшее время в первой попытке. Мы же становимся быстрее к третьему кругу, иногда даже к пятому подряд. Жаль, что так получилось с красными флагами. Мы не там, где хотели бы оказаться», – сказал новичок «Мерседеса».

Расселл согласился с предположением, что в гоночных условиях спринта и Гран-при команда должна выступить лучше:

«Думаю, да, но завтрашняя гонка получится непростой. Обычно в спринтах происходит много всего. Новые болиды позволяют плотнее преследовать, однако я не считаю, что деградации шин за такое количество кругов хватит, чтобы получить преимущество. Обычно по деградации мы сильнее конкурентов, и сейчас речь не о двух топ-командах.

Посмотрим, впереди еще и воскресенье. Мы можем двигаться только вверх».

«Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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