Макс Ферстаппен хочет изменить структуру общения с журналистами: «Сейчас получается, что мы даем 6-7 одинаковых интервью подряд»

Пилот призвал ФИА и «Формулу-1» пересмотреть структуру общения гонщиков с прессой по ходу гоночного уик-энда.

С этого сезона официальная длительность гоночного уик-энда сократилась с четырех дней до трех. Ранее первая официальная пресс-конференция проводилась в четверг, теперь – в пятницу.

Однако по мнению Ферстаппена и многих других гонщиков, при нынешней схеме нагрузка на участников не стала меньше.

«Мне кажется, что раньше было лучше. Потому что теперь в четверг день получается очень длинным – хотя официально он и не входит в состав гоночного уик-энда. Но в итоге в четверг у нас по-прежнему много дел, если не еще больше. В пятницу загруженность тоже стала выше – просто потому что теперь надо раньше приезжать на автодром. В том, чтобы приехать пораньше, нет ничего такого, но день становится длиннее.

Из-за того, что количество Гран-при за сезон выросло, было решено сократить длительность гоночного уик-энда. Но на самом деле, самих гонок не только стало больше, но и сами гоночные уик-энды стали длиннее. По факту, потому что мы все равно приезжаем на трассу и занимаемся разными делами.

На самом деле не важно, на какой день теперь назначаются пресс-конференции – ситуация все равно не меняется. Потому что сначала мы участвуем в официальной пресс-конференции, а потом выходим наружу и общаемся уже с разными СМИ по отдельности. Но они все задают нам одни и те же вопросы. И в итоге получается, что мы даем 6-7 интервью подряд, просто повторяя одно и то же. Да, конечно, мы пытаемся как-то внести разнообразие, говорить чуть другие слова, но смысл все равно остается прежним», – рассказал Ферстаппен.

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