Кристиан Хорнер: «Хонда» решила проблему, повлекшую сход Ферстаппена в Австралии»

Руководитель уверен, что проблемы с мотором не повторятся.

Чемпион «Формулы-1» сошел на Гран-при Австралии из-за поломки системы подачи топлива.

«Мы работали вместе с коллегами из «Хонды», они нашли проблему и решили ее. Я считаю, что мы исправили ситуацию к этому уик-энду. Просто очень не повезло: деталь проехала тысячи километров без каких-либо трудностей, и, к сожалению, проблема возникла в неподходящий момент в Австралии», – сообщил менеджер.

Хорнер ответил на вопрос, связана ли поломка с галопированием, как утверждал советник «Ред Булл» Гельмут Марко:

«Нет, я так не думаю. Дальнейшее изучение показало, что дело в чем-то другом. Просто проблема с компонентом топливной системы. Парни из «Хонды» внимательно все исследовали и нашли решение».

Болид Ферстаппена уже дважды отказал – уплыл подиум и шансы на нормальную защиту титула. Кажется, виновато экологичное биотопливо

Гельмут Марко: «Галопирование стало главной причиной схода Ферстаппена на Гран-при Австралии»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram