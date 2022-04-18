Даниэль Риккардо: «Люблю приезжать на новые трассы и стараться понять их быстрее других гонщиков»

Пилот «Макларена» рассказал, почему любит приезжать на новые трассы чемпионата.

При этом Риккардо отметил, что в погоне за новизной «Формуле-1» не стоит отказываться от исторических этапов, которые являются для чемпионата традиционными.

«В посещении новых трасс есть, скажем так, двойной плюс. Потому что тебе предстоит исследовать что-то новое – ты никогда не был в этом месте, новый город, новая страна. А как пилот ты стараешься быстрее других во всем разобраться и первым выжать максимум из машины на новом треке.

Вот этот фактор для гонщиков тоже важен. Это то, что нам нравится. Я люблю приезжать на новые трассы и стараться быстрее других понять ее, доведя пилотаж до совершенства.

С другой стороны, всегда есть трассы вроде «Монцы», «Спа», «Сильверстоуне» – трассы, на которых ты гоняешься всю свою жизнь. Трассы с очень богатой историей. Думаю, в этих гонках также играют роль ностальгические чувства, какие-то сантименты.

Это также особенные этапы для домашней публики – возможно, люди ездят туда поколениями. Так что да, есть несколько особенных мест, которые бы хотелось обязательно сохранить, но мне точно так же нравится ездить и на новые трассы», – рассказал Риккардо.

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