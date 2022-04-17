Карлос Сайнс о сходе в Мельбурне: «Важно вернуться и в следующей гонке не упустить ни одной детали»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признал, что пока не может выжимать из нового болида его максимальные возможности, как это делает его напарник Шарль Леклер.
«Шарль выступает очень хорошо. Он здорово управляет машиной – он здорово понимает, как именно она работает, и выжимает из нее максимум. Конечно, у нас просто отличная машина, но я также считаю, что Шарлю удается демонстрировать очень сильные выступления, проводить очень сильные гонки.
В Мельбурне я был очень доволен своим темпом в квалификации и с нетерпением ждал гонку – чтобы понять, какого прогресса я добился. Но, к сожалению, показать я это не смог.
В сезоне всегда будет какая-то гонка, в которой все пойдет совсем не так, как тебе хочется. И в итоге я допустил ошибку. Важно извлечь из случившегося урок.
Важно вернуться и в следующей гонке постараться все сделать идеально, постараться не упустить ни одной детали. Ведь с учетом того, какой вышла наша машина этого года, каждый сход с дистанции гонки оборачивается потерей большого количества очков, которые ты мог бы заработать», – рассказал Сайнс.
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