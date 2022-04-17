Карлос Сайнс о сходе в Мельбурне: «Важно вернуться и в следующей гонке не упустить ни одной детали»

Пилот признал, что пока не может выжимать из нового болида его максимальные возможности, как это делает его напарник .

«Шарль выступает очень хорошо. Он здорово управляет машиной – он здорово понимает, как именно она работает, и выжимает из нее максимум. Конечно, у нас просто отличная машина, но я также считаю, что Шарлю удается демонстрировать очень сильные выступления, проводить очень сильные гонки.

В Мельбурне я был очень доволен своим темпом в квалификации и с нетерпением ждал гонку – чтобы понять, какого прогресса я добился. Но, к сожалению, показать я это не смог.

В сезоне всегда будет какая-то гонка, в которой все пойдет совсем не так, как тебе хочется. И в итоге я допустил ошибку. Важно извлечь из случившегося урок.

Важно вернуться и в следующей гонке постараться все сделать идеально, постараться не упустить ни одной детали. Ведь с учетом того, какой вышла наша машина этого года, каждый сход с дистанции гонки оборачивается потерей большого количества очков, которые ты мог бы заработать», – рассказал Сайнс.

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