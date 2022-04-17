Серхио Перес о Гран-при Лас-Вегаса: «Это отличная возможность для «Формулы-1», но сохранять исторические этапы тоже важно»

Пилот поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса, который появится в календаре «Ф-1» в следующем году.

«Это отличная возможность для «Формулы-1», для нашего спорта в целом. Думаю, мы все окажемся в выигрыше. Так что да, это здорово. Но в то же время было бы хорошо сохранять исторические этапы. Для нас важно, что трассы, на которых проходят гонки с богатой историей, тоже оставались в календаре чемпионата.

Также важно, чтобы у новых трасс, которые мы будем посещать в рамках «Формулы-1», был свой характер.

Но вообще я думаю, что гонка в Вегасе – это отличная возможность для болельщиков увидеть «Формулу-1». Я считаю, что в Вегасе – это отличное сочетание», – рассказал Перес.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

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