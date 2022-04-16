Тото Вольфф: «Решение проблемы галопирования не позволит «Мерседесу» отыграть секунду»

считает, что «Мерседесу» мешает не только проблема с галопированием.

Исполнительный директор команды также указал на то, что W13 страдает от данной проблемы больше, чем «Феррари».

«У нас ситуация хуже, потому что в поворотах галопирование тоже проявляется. Видно, где мы теряем время. Если посмотреть на первый сектор [в Австралии], мы очень конкурентоспособны, во втором тоже, но все проигрываем в третьем секторе – в девятом, десятом и 12-м поворотах. Мы теряем почти секунду в нескольких поворотах.

Позволит ли решение проблемы галопирования чудесным образом отыграть секунду? Нет, конечно, нет. Но мы можем оптимизировать и другие аспекты – связанные с массой болида и другими вещами. Нужно прибавлять маленькими шагами по мере лучшего понимания болида.

Я уверен, что в итоге мы прибавим, будь то через два этапа или пять. Мой горизонт не ограничивается гоночными уик-эндом или сезоном. Это скорее десятилетие. Я хочу, чтобы мы выстроили конкурентоспособную команду. Впереди еще ждут трудные сезоны, и нынешний – один из них», – заявил Вольфф.

Несмотря на существенный проигрыш по чистой скорости, «Мерседес» сохраняет вторую позицию в Кубке конструкторов, уступая лишь .

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