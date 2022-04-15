Йост Капито о попадании Албона в топ-10: «Для команды это стало облегчением»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито отметил, что команда вздохнула с облегчением после того, как заработала первые очки в сезоне.

На Гран-при Австралии Алекс Албон за счет смелой тактики с максимально поздним пит-стопом сумел пробиться в топ-10 и принес «Уильямсу» первый зачетный балл в этом сезоне. Благодаря одному заработанному очку «Уильямс» обошел «Астон Мартин» и занимает девятое место в Кубке конструкторов.

«Конечно, для команды это стало облегчением. То, что мы смогли заработать первое очко на столь раннем этапе сезона, нас весьма обнадеживает. В гонках как раз хорошо то, что все может измениться.

И результат последнего Гран-при показывает, что ничего не кончено, пока гонка не завершится. Если не сдаваться, продолжать атаковать, сохранять мотивацию и верить в себя даже в трудные времена, то все может измениться», – рассказал Капито.

Вдохновительница героя Гран-при Австралии Албона из «Уильямса» – Лили Муни: одна из лучших китайских гольфисток и точно самая красивая!

Аутсайдер рванул в топ-10 «Ф-1» с последнего места на невозможной тактике – 57 кругов на одних шинах. Алонсо пытался так же – и не осилил

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram