Даниэль Риккардо о новых болидах: «Чем ниже скорость – тем хуже сцепление с трассой»

Пилот «Макларена» считает, что болиды, построенные по новому регламенту, в будущем позволят вернуться в гонки тактики обгонов с максимально поздними торможениями.

В прошлом Риккардо всегда отличало умение совершать зрелищные обгоны именно за счет поздних торможений. Наиболее впечатляющим считается обгон, который Риккардо совершил на Гран-при Азербайджана 2017 года – тогда ему одним маневром удалось опередить сразу трех соперников.

«Думаю, что это возможно. По крайней мере, в определенной степени. Думаю, в основном вина (за отсутствие таких обгонов) лежала на прошлогодних тормозах марки Akebono. А также я не мог достаточно агрессивно действовать на торможениях из-за определенных характеристик нашего болида. Думаю, дело было в сочетании отсутствия оптимальных ощущений за рулем и аэродинамических характеристик болида. Но я уверен, что в будущем все наладится.

Сейчас с новыми машинами получается так, что чем ниже скорость – тем хуже сцепление машины с трассой. Чем выше скорости – тем лучше сцепление с треком. Из-за этого проходить медленные, извилистые участки трасс становится очень непросто. Ощущения от управления болидами стали жестче», – рассказал Риккардо.

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