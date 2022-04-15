Шарль Леклер: «Я еще буду допускать ошибки в этом сезоне. Важно, чтобы их было меньше, чем у соперников»

Пилот заявил, что постарается провести сезон, допустив минимальное количество ошибок.

По мнению Леклера, это должно помочь ему в борьбе за чемпионский титул.

«Конечно нет, старт сезона вряд ли мог сложиться для нас лучше – разве что за исключением того, если бы я сумел стать первым еще и в гонке в Джидде. Но да, пожалуй, слишком сильно жадничать тоже не стоит.

Сейчас я придерживаюсь именно такого подхода к работе, который мне нравится. И я хочу продолжать выступать в том же духе по ходу оставшейся части сезона. Думаю, очень важно то, что пока мы не допускаем ошибок и постоянно находимся в группе лидеров.

Пока наш подход работает, но с другой стороны в чемпионате прошло всего три гонки. И я еще буду допускать ошибки в этом сезоне, разумеется. Ведь ошибаются все. Мне просто нужно допустить меньше ошибок, чем соперникам», – рассказал Леклер.

Леклер едет к титулу в «Ф-1» не только из-за скорости. Он и его гараж еще не ошибались

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