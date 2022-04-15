Джордж Расселл: «Нам с Хэмилтоном не интересно бороться между собой за 5-6 место, «Мерседесу» нужно сократить отставание от лидеров»

Пилот не заинтересован в соперничестве с в данный момент.

По словам Расселла, учитывая текущий уровень скорости болида, главной задачей всей команды является стремление сократить отставание от лидеров.

«Разумеется, каждый гонщик хочет и стремится опередить напарника, но нам с Льюисом не интересно бороться между собой за 5-6 место. Мы хотим работать вместе, чтобы сократить отставание от лидеров.

Так что у меня не будет никаких переживаний от того, если Льюис окажется впереди меня. Точно так же как Льюис не будет переживать, если впереди окажусь я. Сейчас нас заботят другие вещи. Нас заботит общая картина. И нас ждет долгая игра, поскольку нам нужно догонять лидеров. Ведь мы здесь ради побед.

В целом же я был бы рад сказать, что мы добились прогресса, но смотря на времена на круге мы понимаем, что вообще не сократили отставание от лидеров. И мы знаем, что нас ждет много работы – нам нужно продолжать верить в то, что мы сможем добиться успеха. Мы знаем потенциал нашей машины. Знаем, что нужно его раскрыть. Но это не случится за день, не случится в следующей гонке. Но со временем, я думаю, мы достигнем цели», – рассказал Расселл.

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