Ферстаппен перед онлайн-гонкой: «Неважно, откуда стартовать, я все равно не финиширую»

Гонщик «Ред Булл» пошутил над своими неудачами в 2022 году.

Чемпион «Формулы-1» сошел в двух гонках из трех и занимает шестую позицию в личном зачете с 25 очками.

После Гран-при Австралии Ферстаппен гонялся в онлайне и поиронизировал над проблемами. Максу сообщили предстоящем старте из хвоста пелотона.

«В конце концов, мне неважно, стартую я первым или последним. Я все равно не финиширую», – ответил Макс, после чего посмеялся вместе с коллегами по виртуальному заезду.

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