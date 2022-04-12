Тимо Глок: «Всегда что-то происходит с болидом Сайнса, а не Леклера. У Карлоса должны возникнуть вопросы»

Экс-пилот «Формулы-1» предположил, что у Карлоса Сайнса есть вопросы к «Феррари».

Карлос сошел на , после чего пожаловался на технические проблемы в квалификации и гонке. Его напарник одержал победу и оторвался от Сайнса в чемпионате.

«Если рассматривать работу «Феррари» в целом, удивительно, сколько ошибок допущено на стороне гаража , но не Леклера. Очевидно, Сайнса такая ситуация раздражает. Все началось уже в квалификации, когда он пересек черту на две секунды позже, и круг не засчитали из-за красных флагов. Но происходит много небольших просчетов, которые не должны случаться в «Феррари». И всегда с болидом Сайнса. После такого уик-энда у испанца должны возникнуть вопросы.

Как бы то ни было, машина «Феррари» позволяет обоим гонщикам выигрывать гонки или как минимум оказываться на подиуме. Команде нужно поработать над устранением проблем Сайнса.

Испанец уже сильно отстает от напарника. По этой причине «Феррари» нужно достаточно быстро отдать Леклеру приоритет в определенных ситуациях, чтобы собрать все доступные очки в борьбе за титул. В прошлом году мы увидели, что каждое очко имеет значение», – считает Глок.

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