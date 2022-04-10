Маттиа Бинотто: «Леклер и Сайнс могут бороться между собой, для «Феррари» это важно»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто разрешает гонщикам сражаться между собой.
После победы Шарля Леклера на Гран-при Австралии и схода Карлоса Сайнса монегаск опережает напарника на 38 очков. Тем не менее, Бинотто считает, что делать ставку на одного из пилотов преждевременно.
«Они могут бороться между собой. Для нас это важно. Я считаю, что ситуация со скоростью и темпом Карлоса улучшится. Мне бы очень понравилось сражение между ними с разменом позиций», – сказал Бинотто Sky Sports после гонки в Мельбурне.
Маттиа прокомментировал неудачу Сайнса:
«Конечно, сегодня он разочарован, и мы это понимаем. Думаю, для Карлоса было важно доказать свою скорость в Австралии, и он был очень быстрым в пятницу и в субботу утром. Он мог провести хорошую квалификацию, но с обстоятельствами немного не повезло. В таких условиях, скажем так, теряешь концентрацию – девятое место на решетке, проблема с рулем, старт на «харде». Такие вещи не должны происходить, но они случаются.
Я знаю Карлоса, он вернется. Я вполне уверен, что он будет проводить очень сильные выступления. Мне не терпится увидеть его темп и скорость в Имоле».
Победа Леклера позволила «Феррари» укрепить преимущество в личном зачете. В Кубке конструкторов Скудерия также чувствует себя уверенно, опережая «Мерседес» на 39 баллов.
«Отличный день. Мы очень довольны. Понятно, что каждая гонка будет складываться по-своему, но давайте хотя бы сегодня насладимся этим. Командная работа, настройки, гонщики – все было здорово.
Уик-энд начался непросто, возникли трудности с балансом болида. Шарлю пришлось набирать скорость, и он очень хорошо поработал по ходу уик-энда, взял поул, установил лучший круг в гонке и одержал фантастическую победу», – приводит слова руководителя «Феррари» RacingNews365.
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