Маттиа Бинотто: «Леклер и Сайнс могут бороться между собой, для «Феррари» это важно»

Руководитель разрешает гонщикам сражаться между собой.

После победы на и схода монегаск опережает напарника на 38 очков. Тем не менее, Бинотто считает, что делать ставку на одного из пилотов преждевременно.

«Они могут бороться между собой. Для нас это важно. Я считаю, что ситуация со скоростью и темпом Карлоса улучшится. Мне бы очень понравилось сражение между ними с разменом позиций», – сказал Бинотто Sky Sports после гонки в Мельбурне.

Маттиа прокомментировал неудачу Сайнса:

«Конечно, сегодня он разочарован, и мы это понимаем. Думаю, для Карлоса было важно доказать свою скорость в Австралии, и он был очень быстрым в пятницу и в субботу утром. Он мог провести хорошую квалификацию, но с обстоятельствами немного не повезло. В таких условиях, скажем так, теряешь концентрацию – девятое место на решетке, проблема с рулем, старт на «харде». Такие вещи не должны происходить, но они случаются.

Я знаю Карлоса, он вернется. Я вполне уверен, что он будет проводить очень сильные выступления. Мне не терпится увидеть его темп и скорость в Имоле».

Победа Леклера позволила «Феррари» укрепить преимущество в личном зачете. В Кубке конструкторов Скудерия также чувствует себя уверенно, опережая «Мерседес» на 39 баллов.

«Отличный день. Мы очень довольны. Понятно, что каждая гонка будет складываться по-своему, но давайте хотя бы сегодня насладимся этим. Командная работа, настройки, гонщики – все было здорово.

Уик-энд начался непросто, возникли трудности с балансом болида. Шарлю пришлось набирать скорость, и он очень хорошо поработал по ходу уик-энда, взял поул, установил лучший круг в гонке и одержал фантастическую победу», – приводит слова руководителя «Феррари» RacingNews365.

Леклер выцепил поул под слепящим солнцем – на нелюбимой трассе. Сделал разницу в повороте, где вообще ничего не видел

Леклер внезапно уезжал от любого из «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена на прямых? Почему он даже не атаковал?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram