Джордж Расселл: «Команда предоставила нам пока что очень надежную машину»

Пилот считает, что с учетом нехватки скорости болида команда хорошо провела старт сезона-2022.

В трех стартовых гонках «Мерседесу» удалось заработать 65 очков и команда занимает второе место в Кубке конструкторов. В то время как сам Расселл занимает второе место в личном зачете.

«Нужно отдать должное команде, которая предоставила нам пока что очень надежно работающую машину. Ведь чтобы иметь возможность воспользоваться шансом в случае невезения других, мы должны быть к этому готовы.

Думаю, можно сказать, что мы довольно прилично начали сезон с точки зрения того, как мы оптимизировали ситуацию и добиваемся результатов в условиях нехватки скорости. В каждой из проведенных гонок нам удавалось выжать максимум с точки зрения достижения результатов. Не думаю, что хоть в одной из прошедших гонок мы, как команда, могли добиться большего.

К сожалению, в данный момент в планах команды нет никаких значительных обновлений. Мы не сможем изменить ситуацию за одну ночь, на это уйдет несколько гонок.

Да, у нас будут какие-то небольшие обновления, мы будем понемногу двигаться вперед. Но мы понимаем, что и наши соперники будут делать то же самое. Так что людям со стороны будет не так очевидно, что мы прогрессируем, ведь «Феррари» и «Ред Булл» будут делать то же самое», – рассказал Расселл.

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