Кристиан Хорнер: «Предпочту попробовать починить быструю машину, чем буду пытаться сделать быстрой надежную, но медленную»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что главной задачей команды является решение проблем с надежностью техники.

В трех стартовых сезона-2022 Макс Ферстаппен и Серхио Перес в общей сложности трижды сходили с дистанции гонок.

«Я скорее предпочту попробовать починить быструю машину и сделать ее надежной, чем пытаться сделать быстрой надежную, но медленную машину.

Ни одна из уже возникавших у нас проблем не была связана одна с другой, так что нам нужно просто разобраться в ситуации и устранить эти проблемы. При этом даже в гонке, где мы явно уступали в скорости «Феррари», нам было гарантировано второе место.

Макс в этом сезоне потерял уже 36 очков, команда в целом потеряла 50. И если бы не эти потери, то сейчас ситуация в личном зачете и Кубке конструкторов была бы совсем другой. Да, большая часть сезона по-прежнему еще ждет нас впереди, но нам нужно как можно быстрее разобраться с проблемами надежности», – рассказал Хорнер.

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