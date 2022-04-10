Серхио Перес: «В Австралии мы ошиблись с парой вещей и сегодня боролись скорее с «Мерседесом», чем с «Феррари»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги , признав, что сегодня у команды не было возможности соперничать с по скорости.

«В предыдущих Гран-при мы были близки по скорости с «Феррари» – в квалификациях, в гонках. Даже вчера по ощущениям отрыв был меньше, чем казалось. Но сегодня, как мне кажется, они были просто на другом уровне.

По ходу уик-энда мы ошиблись в паре вещей и в целом здесь мы боролись скорее с , чем с «Феррари». Так что да, наш темп не был на желаемом уровне, нужно над этим работать.

Нашим слабым местом был третий сектор. Нам пришлось идти на существенные компромиссы при настройке машины, это сказалось на поведении машины на круге. И ситуация в этом повороте показывает, насколько чувствительна машина в отношении настроек и насколько просто допустить ошибку.

Мы также подобрали не самый подходящий баланс машины. Мы допустили небольшую ошибку с выбором направления доработки настроек – это нам тоже предстоит проанализировать.

Мы с Максом также использовали несколько разные варианты настроек – эти данные тоже нужно будет сравнить и проанализировать. Уверен, мы многое узнаем и многому научимся по итогам этого уик-энда, потому что в целом мы, как кажется, грубее работаем с резиной по сравнению с «Феррари».

Мы хотим быть в лидерах, хотим бороться с «Феррари», но сегодня мы не смогли этого сделать. Если нам удастся немного улучшить свою машину, мы будем чувствовать себя увереннее», – рассказал Перес.

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram