Пол ди Реста: «Леклер становится все сильнее и сильнее»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Пол ди Реста высказался о тотальном превосходстве над конкурентами.

Леклер выиграл и укрепил преимущество в чемпионате. Гонщик «Феррари» опережает ближайшего преследователя на 34 очка.

«У него есть скорость и мастерство. Он полностью контролировал ситуацию на трудной из-за кочек трассе. У Шарля на все есть ответ – не думаю, что соперники смогли бы что-то противопоставить, даже его напарник. Леклер становится все сильнее и сильнее. Он не забывает о быстрейших кругах и двигает команду вперед», – сказал ди Реста.

, напротив, покидает Австралию с ужасным настроением, считает эксперт:

«Сайнс – самый несчастливый человек на Гран-при в Мельбурне. Когда ты сходишь, а напарник побеждает, это как удар в челюсть. Карлосу остается надеяться на то, что машина будет работать хорошо, удача повернется лицом, а сам он наберет ход. Он уже не может даже помыслить о титуле. Приходится двигаться от квалификации к квалификации, от гонки к гонке».

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