Льюис Хэмилтон: «Не ожидали подняться в гонке до 3-4 позиций»

Пилот подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен выступлением команды.

«В этот уик-энд у нас было очень много трудных моментов в работе с машиной. Но в результате в квалификации мы заняли 5-6 места, а в гонке добились прогресса и поднялись до 3-4 позиций – такого мы определенно не ожидали.

Джордж сегодня очень здорово выступил. Я видел, как ему удалось немного побороться с Пересом. Я и сам был бы рад поучаствовать в этой борьбе, но мы согласны на такие очки и постараемся двигаться вперед.

Я не смог побороться за третье место, потому что на моем болиде начал перегреваться двигатель, поэтому мне пришлось немного сбросить темп и отстать от Джорджа. Но, как я уже сказал, как команда мы заработали максимальное для нас количество очков и рады этому», – рассказал Хэмилтон.

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