Серхио Перес: «Хороший результат – но, к сожалению, мы потеряли Ферстаппена»

Пилот подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что остался доволен попаданием на подиум.

«Да, занять эту позицию было непросто. Льюис обогнал меня на старте, ему удалось очень поздно затормозить и совершить отличный рывок к первому повороту. После этого главной задачей было достать его, а потом была машина безопасности.

Износ шин «медиум» был очень сильным, на «харде» ситуация улучшилась, но потом нам не повезло с новой машиной безопасности.

Хороший результат, но, к сожалению, мы потеряли Макса, было бы здорово попасть на подиум двумя машинами. С нетерпением жду продолжения сезона и следующих гонок, ведь в первых Гран-при нам не везло», – рассказал Перес.

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