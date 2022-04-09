Даниэль Риккардо: «Может, в гонке удастся побороться с «Мерседесом», настрой у нас хороший»

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к .

Риккардо надеется, что сможет побороться за очки и постарается навязать борьбу гонщикам .

«Думаю, что в целом могу быть доволен. Мне кажется, что в целом уик-энд складывается для нас неплохо. Единственное, что оставило небольшой осадок – это последняя быстрая попытка. Я перешел на свежий комплект шин и проехал круг на секунду медленнее. Это немного больно.

Возможно, у меня были шансы выжать из машины чуть больше, проехать круг чуть быстрее, но в целом я все равно удовлетворен тем, как пока складывается гоночный уик-энд.

Перед гонкой ощущения нормальные. Рядом с нами стартует пара очень быстрых соперников, хотя «Мерседесы» перед нами сейчас явно находятся не в своей привычной форме. Так что, может быть, нам удастся с ними побороться. В любом случае, настрой на завтра хороший, я в нас вполне уверен», – рассказал Риккардо.

Леклер вырвал поул у Ферстаппена в Австралии, «Макларен» наконец-то в группе лидеров

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram