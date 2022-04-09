Шарль Леклер: «Из-за солнца порой вообще не видел границы трассы»

Пилот рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу квалификации к .

По словам Леклера, в некоторых случаях ему приходилось пилотировать фактически вслепую, потому что его сильно слепило солнце.

«Во втором сегменте я вообще ничего не видел. Честно, в первой попытке во втором сегменте мне пришлось очень сильно рисковать, потому что я понятия не имел, где находятся границы трассы.

Приходилось гадать. По ходу уик-энда ты ловишь определенный ритм и в последствии уже более или менее точно понимаешь, где тебе нужно поворачивать. Но да, в этом случае я вообще не видел границ трассы, было непросто. Поэтому ко второй попытке мне дали новый визор с темным покрытием. А в первой попытке в третьем сегменте солнце немного спряталось за облака, так что видимость вообще была идеальной.

Однако в последней попытке на торможении в первом повороте видимость снова оказалась очень плохой. Не думаю, что мы можем что-то с этим сделать. Даже используя визор с темным покрытием этого все равно не хватает – при этом на других участках трассы, когда солнце уходит за облака, с таким визором может быть слишком темно.

Так что да, нужно искать компромиссы. Хотя условия в любом случае одинаковы для всех. Но да, это все равно непросто. На последнем круге я также потерял немного времени и на третьем секторе – просто потому что границы трассы было плохо видно», – рассказал Леклер.

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