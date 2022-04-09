Джордж Расселл: «Цель на гонку – постараться победить Норриса и удержать позади Сайнса»

Пилот подвел итоги квалификации к .

Также Расселл рассказал о целях на гонку, учитывая текущие возможности болида.

«Была борьба. То есть да, было непросто, мы выбрали агрессивный вариант настроек болида, а 13 из 14 поворотов на этой трассе довольно скоростные. При этом, приближаясь к скоростному повороту я понимал, что еду медленнее Норриса на 0,4 секунды.

Это сложно. Мы стараемся найти оптимальный компромисс. Сейчас стандарт задают такие команды, как «Ред Булл» и «Макларен» – у которых нет проблем с галопированием болида. Вот к чему нам нужно стремиться.

Что касается отмены четвертой зоны DRS – ну, они сказали, что сделали это из соображений безопасности. Но на самом деле, открывая крыло на прямой, мы снижаем эффект галопирования, что нам помогает (смеется). В гонке нам будет сложнее. Цель – постараться победить Норриса и удержать позади Сайнса», – рассказал Расселл.

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