Фернандо Алонсо о поломке: «Не знаю насчет поула, но точно сражался бы за топ-3 в квалификации»

Пилот рассказал, почему попал в аварию в квалификации.

Алонсо считает, что мог как минимум оказаться в топ-3 по итогам квалификации к Гран-при Австралии. В третьем сегменте Фернандо врезался в барьеры из-за предполагаемой поломки гидравлики.

«Думаю, с гидравликой что-то случилось, потому что я не мог переключать передачи, руль стал очень-очень тяжелым – наверное, отключился усилитель.

Не знаю, смогли ли мы сражаться за поул. За топ-3 – точно. Я считаю, что того круга хватало для топ-3, и у нас оставались еще два комплекта свежих шин. Я разочарован. Пожалуй, я проводил свой лучший уик-энд за последние годы, была борьба за поул», – отметил двукратный чемпион «Формулы-1».

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