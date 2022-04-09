Серхио Перес: «Было сложно сохранять форму из-за постоянных остановок квалификации красными флагами»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«В первом и втором сегменте все было хорошо. Но в целом было трудно сохранять форму и поддерживать импульс при постоянных остановках из-за красных флагов. И да, я жалею о решении, которое мы приняли в третьем сегменте в отношении шин.

При этом я думаю, что в гонке наша машина должна проявить себя очень хорошо. Надеюсь, завтра мы увидим на трибунах много болельщиков, ведь уже сегодня собрался аншлаг. Надеюсь, завтра мы покажем им отличную гонку», – рассказал Перес.

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