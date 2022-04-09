Шарль Леклер: «Отличные ощущения – мы были удивлены своей скоростью в квалификации»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание поула в квалификации к Гран-при Австралии.

«Ощущения отличные. И даже больше – ведь в прошлом у меня всегда возникали трудности на этой трассе. Да и как гонщику эта трасса, вероятно, не очень хорошо мне подходит. Но мы упорно трудились по ходу уик-энда.

В третьем сегменте мне удалось собрать все воедино, так что да, ощущения отличные. И я очень рад тому, что завтра буду стартовать с поула. Опять же, мы были очень удивлены своей скоростью в квалификации – теперь посмотрим, что случится в гонке», – рассказал Леклер.

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