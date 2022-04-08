Ландо Норрис о «Макларене» в топ-10: «Лучшая пятница на данный момент»

Гонщик «Макларена» остался доволен практиками перед Гран-при Австралии.

В первой пятничной сессии Норрис показал пятое время, во второй – восьмое. Напарник Ландо Даниэль Риккардо также завершил обе тренировки в топ-10.

«Пожалуй, это наша лучшая пятница на данный момент. Надеюсь, завтра мы продолжим в том же духе, потому что ощущения хорошие. Команда изменила кое-какие вещи в сравнении с последними уик-эндами, внедрила их, и они работают хорошо», – сообщил Норрис в интервью Sky Sports.

Ландо рассказал, где может прибавить:

«На длинных отрезках. На коротких отрезках я чувствую себя чуть увереннее. Думаю, это особенности машины, которые больше проявляются при полных баках».

Даниэль Риккардо: «Надеюсь, соперники не слишком шифруются, и «Макларен» останется в топ-10»

Гран-при Австралии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Алонсо – 4-й

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